Коронавирус
РИА НовостиСК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.RT на русском10:13
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Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
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Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Общество
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Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Энергетика
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Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Экономика
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Кино
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Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
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Авто
Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии
Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии, чтобы составить конкуренцию моделям BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Политика
Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Здоровье
Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет
У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Армия и оружие
В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию
Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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РИА Новости Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что разработка вакцины от коронавируса агентством прошла первую фазу.
Общество
Россия временно запретила вывоз круп
Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко
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Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Армия и оружие