Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении
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