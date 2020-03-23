с чего всё началось

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Авто Bugatti представил шесть редчайших моделей Самой «массовой» версией можно назвать Chiron Pur Sport, который был выпущен в количестве 60 экземпляров по цене 3 миллиона долларов каждый.

Общество Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17 Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Экономика Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Кино Назван фильм с наибольшим количеством ругательств Лента Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» возглавила рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Авто Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии, чтобы составить конкуренцию моделям BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество Россия временно запретила вывоз круп Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.