Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаСК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении
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