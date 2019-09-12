Общество
RT на русскомСК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
В Красноярском крае проверяют информацию о конфликте в школе из-за причёски ученика, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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с чего всё началось
Главное управление СК по Красноярскому краю начало проверку по поводу конфликта в школе в Сосновоборске, где руководство требует от мальчика сменить прическу.Народные новостивчера в 21:01
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Происшествия
На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона
На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
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Чалов признан лучшим молодым футболистом России
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Sport.ru 06:29
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Помпео может стать преемником Болтона в США
Ранее News.ru сообщал, что у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа есть пять человек, которые хотят занять место уволенного советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru 04:42
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Культура
Петру Мамонову делают операцию на сердце
Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
RT на русском 07:26
Футбол
Каррера не придал особого значения интервью Глушакова
Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Политика
Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
Lenta.ru 05:37
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Экономика
Банк России допускает инфляцию ниже 4% по итогам 2019 года
ЦБ допускает инфляцию в России ниже 4% по итогам 2019 года на фоне реализации разовых факторов, заявил журналиста глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Международного финансового форума.
ТАСС 05:39
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о крупной афере с пенсионными накоплениями
Крупные махинации с пенсионными накоплениями россиян, переведенными из ПФР в частные фонды, легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ.
Первое антикоррупционное 06:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
После вступления в НАТО Грузия может быть уничтожена — Бурджанадзе
Вступление Грузии в НАТО может привести к конфликту, который уничтожит страну.
REGNUM 00:56
Экономика
Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
Ведомости вчера в 19:21
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Здоровье
Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.
РБК вчера в 20:09
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Религия
Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом
В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.
Lenta.ru вчера в 12:25
Гаджеты
Новая VR-гарнитура HTC заменит HTC Vive
HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive.
News.ru 05:17
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43