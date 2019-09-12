Общество

RT на русскомRT на русскомСК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

В Красноярском крае проверяют информацию о конфликте в школе из-за причёски ученика, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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с чего всё началось
Главное управление СК по Красноярскому краю начало проверку
 по поводу конфликта в школе в Сосновоборске, где руководство требует от мальчика сменить прическу.
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