с чего всё началось

В Красноярском крае проверяют информацию о конфликте в школе из-за причёски ученика, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Происшествия На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Футбол Чалов признан лучшим молодым футболистом России Иван Игнатьев (Краснодар) 12 В прошедшем сезоне Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Общество Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан» По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».

Политика Помпео может стать преемником Болтона в США Ранее News.ru сообщал, что у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа есть пять человек, которые хотят занять место уволенного советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Культура Петру Мамонову делают операцию на сердце Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.

Футбол Каррера не придал особого значения интервью Глушакова Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.

Политика Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.

Экономика Банк России допускает инфляцию ниже 4% по итогам 2019 года ЦБ допускает инфляцию в России ниже 4% по итогам 2019 года на фоне реализации разовых факторов, заявил журналиста глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Международного финансового форума.

Политика Владимир Путин прибыл в Дагестан Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело о крупной афере с пенсионными накоплениями Крупные махинации с пенсионными накоплениями россиян, переведенными из ПФР в частные фонды, легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

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Гаджеты Новая VR-гарнитура HTC заменит HTC Vive HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.