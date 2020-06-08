Общество
Daily StormС Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Twitter. Политику грозит штраф до одного миллиона рублей либо до 240 часов обязательных работ.
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Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Политика
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в будущем может быть перенесен, по ее мнению, сентябрь — самый неудачный месяц для организации голосования, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:00
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Экономика
Страховые взносы за II квартал рассчитываются с «нулевым тарифом»
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года.
Бизнес-класс Архангельск 08:54
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Дон Манчини, автор сценария всех фильмов о кукле-убийце Чаки, обнародовал тизер предстоящего сериала «Чаки», для которого он же написал сценарий.
Popcornnews.ru 07:00
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Происшествия
Адвокат сообщил о новых делах против основателя «Омбудсмена полиции»
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова расследуются еще два уголовных дела, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
РБК 07:21
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
Командир рейса Петербург-Сочи подал сигнал о ЧП
Несмотря на подачу командиром корабля сигнала о ЧП, экипаж принял решение продолжить следование по маршруту.
Живая Кубань 08:39
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Гаджеты
Опубликован рейтинг наиболее склонных к перегреву смартфонов
Создатели китайского бенчмарка Master Lu назвали наиболее склонные к перегреву смартфоны.
Москва 24 09:26
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Политика
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.
РИА Новости 08:32
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Новая специальная версия получит приставку к названию 20 Years Edition. Таких автомобилей в нашей стране продадут всего 50 экземпляров.
Tvoe-avto.com вчера в 12:37
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой
Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
Происшествия
Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16