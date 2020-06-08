С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Twitter. Политику грозит штраф до одного миллиона рублей либо до 240 часов обязательных работ.

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

Происшествия СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). 13

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 172

Политика Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в будущем может быть перенесен, по ее мнению, сентябрь — самый неудачный месяц для организации голосования, сообщает РИА Новости. 645

Экономика Страховые взносы за II квартал рассчитываются с «нулевым тарифом» Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года.

Происшествия Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.

Кино Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры Дон Манчини, автор сценария всех фильмов о кукле-убийце Чаки, обнародовал тизер предстоящего сериала «Чаки», для которого он же написал сценарий.

Политика ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России "Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС. 176

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 383

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 275

Политика Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку "Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе. 3

Футбол Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке» Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак». 1

Политика Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая. 2

Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 21

Происшествия В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону. 19