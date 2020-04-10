Происшествия

Российская газетаРоссийская газета10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал
 видеозапись, на которой показаны фрагменты самолета Ту-154М, который ровно 10 лет назад потерпел крушение под Смоленском.
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