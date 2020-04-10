Происшествия
РИА НовостиСК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой показаны фрагменты самолета Ту-154М, который ровно 10 лет назад потерпел крушение под Смоленском.Rambler News Service09:01
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Общество
ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу
Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Политика
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
Экономика
Белоруссия предлагает радикально дедолларизировать ЕАЭС
Совмин Белоруссии считает необходимым «нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах».
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»
Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
Здоровье
Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее
Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Происшествия
Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Авто
Haval заменит рамный внедорожник Hover
Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Здоровье
«Мы увидим ужасные цифры»: врач озвучил мрачный прогноз по коронавирусу
Уровень смертности среди пожилых людей в Швеции из-за коронавируса может вырасти настолько, что упадет средняя продолжительность жизни в стране, рассказал врач Ингве Густафсон изданию Aftonbladet.
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.