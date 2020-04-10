с чего всё началось

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Общество ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Экономика Белоруссия предлагает радикально дедолларизировать ЕАЭС Совмин Белоруссии считает необходимым «нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах».

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Армия и оружие The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Общество Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

Происшествия Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.

Экономика На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей "Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Авто Haval заменит рамный внедорожник Hover Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.