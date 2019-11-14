Происшествия
РБКСледователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска
Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ. Как передает пресс-служба ведомства, стрелявшим оказался 19-летний студент этого учебного заведения.
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Армия и оружие
Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике
Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Происшествия
Над стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались
Студент, открывший стрельбу в строительном колледже Благовещенска, подвергался издевательствам.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Кино
Disney начала предупреждать о сценах расизма в мультфильмах
Предупреждения об "устаревших культурных стереотипах" появились в стриминговом сервисе компании "Disney+" поскольку ранее их отдельные мультфильмы критиковали за расистские образы.
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Эль-Камышли на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Спорт
Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов
Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Футбол
«Ливерпуль», «МЮ» и «Реал» поборются за Джейдона Санчо
Для «МЮ» Санчо является давней целью, а «Ливерпуль» — последний клуб, который связывался с «Боруссией» по поводу трансфера.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Происшествия
Сбежавшие на Урале от матери дети не имеют российского гражданства
Сбежавшие в челябинском Усть-Катаве от матери трое детей не имеют российского гражданства. Оно оформляется только сейчас, пишут местные СМИ.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Фигурное катание
Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии журнала Glamour
Фигуристка Алина Загитова и гимнастка Маргарита Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Звезда заставила волноваться поклонников из- за того,что ее лицо сильно опухло.
Армия и оружие
Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста
Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.