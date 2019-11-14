Происшествия

РБКРБКСледователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ. Как передает пресс-служба ведомства, стрелявшим оказался 19-летний студент этого учебного заведения.
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По факту убийства в благовещенском колледже возбуждено уголовное дело

Амурская правдавчера в 23:23

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СК сообщил о допросе сотрудников и студентов после стрельбы в колледже Благовещенска

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На расследование стрельбы в Благовещенске отправят следователей из Москвы

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СК возбудил дело после смертельной стрельбы в колледже Благовещенска

РЕН ТВвчера в 23:08
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике

Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Взгляд.ру 00:51
Происшествия

Над стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались

Студент, открывший стрельбу в строительном колледже Благовещенска, подвергался издевательствам.
Русская Планета 01:39
Общество

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Газета.Ru вчера в 14:03
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В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
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РИА Новости вчера в 05:53
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Общество

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Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Эль-Камышли на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:02
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Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
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Общество

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РБК вчера в 12:25
Армия и оружие

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РБК вчера в 14:56
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Для «МЮ» Санчо является давней целью, а «Ливерпуль» — последний клуб, который связывался с «Боруссией» по поводу трансфера.
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Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
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ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
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Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
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