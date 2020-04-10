Происшествия
Газета.RuСК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
МАК считает причиной катастрофы неверное решение экипажа. Следственный комитет РФ готов к полному взаимодействию с польской стороной в расследовании крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В регионах хотят продлить учебный год для младших классов на июнь
Замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что ряд регионов обратились в ведомство с просьбой рассмотреть возможность продления учебного года для 1-4 классов на июнь для компенсации каникул в апреле.
Происшествия
В Липецкой области выявлено семь новых случаев коронавируса
Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.
Культура
Киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом
Киностудия «Глюкоза прошакшен», позже «Студия-А», которую основали Глюкоза (Наталья Ионова) и продюсер Максим Фадеев объявила себя банкротом.
Общество
Собянин заявил о десятках высланных из Москвы китайских туристов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы были высланы десятки китайских туристов. Причина в несоблюдении режима изоляции.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Киберспорт
Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant
Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть опасны для больных коронавирусом
Медики всех стран мира начали говорить о том, что аппараты искусственной вентиляции легких лучше не использовать для лечения людей с коронавирусом.
Экономика
Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через 2 недели
Эксперты выяснили, какие продукты на территории России рискуют подорожать до конца апреля.
Шоу-бизнес
Гузеева оценила шансы 40-летних невест выйти замуж
Здоровье
Минздрав назвал новые препараты для лечения коронавируса
Минздрав России назвал несколько новых препаратов, рекомендованных к использованию в комбинации для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Общество
В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя
За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
Здоровье
В Свердловской области подтверждено три новых случая коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтверждено три новых случая коронавируса.
Происшествия
У жильца общежития СФУ подтверждён коронавирус
Красноярск, 10 апреля 2020, 09:53 — REGNUM В семье одного из сотрудников Сибирского федерального университета (СФУ) подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция».
Политика
Путин распорядился создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Происшествия
В Кирове пациентка с коронавирусом подключена к ИВЛ
Общество
Запрет на работу ТРЦ и кафе в Тюмени продлен до 30 апреля
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении ограничений, связанных с упреждением распространения коронавируса, до 30 апреля.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Общество
Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам
Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.
Общество
Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков
Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов.