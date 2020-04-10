с чего всё началось

МАК считает причиной катастрофы неверное решение экипажа. Следственный комитет РФ готов к полному взаимодействию с польской стороной в расследовании крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Экономика Роскосмос снижает на треть цены запусков из-за Илона Маска Роскосмос снижает на треть стоимость запусков космических аппаратов на фоне падения цен на пуски американской частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Общество В Самаре режим самоизоляции опять продлили Сегодня стало известно, что же будет с самоизоляцией, только что получили ответ: Для жителей региона продлили режим самоизоляции до 19 апреля.

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.

Общество Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Экономика Правительство пересмотрит список системообразующих предприятий Критерии, по которым будет производиться отбор компаний в список системообразующих предприятий, должны быть рассмотрены на комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу, 10 апреля.

Политика Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.

Шоу-бизнес Лолита Милявская сделала пластическую операцию Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.