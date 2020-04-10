Происшествия
Газета.RuСК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
МАК считает причиной катастрофы неверное решение экипажа. Следственный комитет РФ готов к полному взаимодействию с польской стороной в расследовании крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
Читать в источнике
Оценить180
с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой показаны фрагменты самолета Ту-154М, который ровно 10 лет назад потерпел крушение под Смоленском.Rambler News Service09:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Экономика
Роскосмос снижает на треть цены запусков из-за Илона Маска
Роскосмос снижает на треть стоимость запусков космических аппаратов на фоне падения цен на пуски американской частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Общество
В Самаре режим самоизоляции опять продлили
Сегодня стало известно, что же будет с самоизоляцией, только что получили ответ: Для жителей региона продлили режим самоизоляции до 19 апреля.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Экономика
Правительство пересмотрит список системообразующих предприятий
Критерии, по которым будет производиться отбор компаний в список системообразующих предприятий, должны быть рассмотрены на комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу, 10 апреля.
Общество
В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
Футбол
«Реал» интересуется Упамекано. Защитник «Лейпцига» – цель Зидана
Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в «Реале».
Футбол
«Валенсия» готова продать Кондогбиа за 30 млн евро
Как сообщает Standard, "Валенсия" готова отпустить полузащитника Жоффре Кондогбиа, если клубу предложат за него около 30 миллионов евро.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Общество
В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона
Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
Общество
В Калининграде умер первый заболевший коронавирусом
В Калининграде в больнице скончался первый пациент с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Столичные больницы и скорая работают на пределе
В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Экономика
Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Игры
Ренессанс в духе Монти Пайтона: вышло приключение The Procession to Calvary
После тепло принятого приключения Four Last Things, выпущенного в 2017 году, автор создал продолжение, The Procession to Calvary.