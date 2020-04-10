Происшествия
ИзвестияСК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске
Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета Ту-154М в Смоленске. Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения.
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Происшествия
В Ростове зараженного коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ
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37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Экономика
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%
Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
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Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
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Отмечается, что Саудовская Аравия сократит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений, а Россия на 2 млн баррелей в сутки.
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Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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В Ставропольском крае выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, трое в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, все изолированы в медицинские учреждения и получают помощь в полном объеме, сообщают власти края.
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Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса
Общество
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Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
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Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр
Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,33 доллара и составили 22,76 доллара за баррель.
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Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
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Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
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Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
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В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и ее детей, закрылся в квартире и потребовал крупную сумму денег.
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В Тюменской области продлили ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 30 апреля.
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Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Авто
Haval готовит замену рамному внедорожнику Hover
Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который станет заменой нынешнему Hover H5.
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В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
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Здоровье
Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311
Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.