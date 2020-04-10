Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета Ту-154М в Смоленске. Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения.

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

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