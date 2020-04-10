Происшествия

ИзвестияИзвестияСК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета Ту-154М в Смоленске. Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения.
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СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского

РБК03:16

К 10-летию смоленской авиакатастрофы. Раскрыты подробности дела о крушении самолета Качиньского

Smolnarod.ru01:53

СК России открыт к полному взаимодействию с Польшей по расследованию крушения Ту-154

ТАСС01:34

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия01:26

Эксперты из Польши согласились с РФ насчет отсутствия взрывчатки на самолете Качиньского

Интерфакс01:20

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

РИА Новости01:28

Раскрыты подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском

Lenta.ru00:59
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Происшествия

В Ростове зараженного коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

Регион online 03:13
Общество

37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Известия 02:39
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Экономика

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета 00:37
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Здоровье

Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День вчера в 01:06
Общество

Десятки китайских туристов выслали из Москвы за несоблюдение изоляции

Десятки китайских туристов были высланы из Москвы из-за несоблюдения режима изоляции, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:12
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Энергетика

WSJ: Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Отмечается, что Саудовская Аравия сократит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений, а Россия на 2 млн баррелей в сутки.
ИА Новороссия вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Энергетика

Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Заседание ОПЕК+, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка, покинула делегация Мексики.
Известия вчера в 20:20
Здоровье

На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом

В Ставропольском крае выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, трое в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, все изолированы в медицинские учреждения и получают помощь в полном объеме, сообщают власти края.
Бизнес-газета 02:46
Единоборства

Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

Коммерсантъ 02:59
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Политика

Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр

Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,33 доллара и составили 22,76 доллара за баррель.
Банки.ру 01:03
Общество

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Известия вчера в 11:08
Политика

Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма

Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
Lenta.ru вчера в 08:44
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv вчера в 14:51
Происшествия

В Пятигорске мужчина захватил родных в заложники

В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и ее детей, закрылся в квартире и потребовал крупную сумму денег.
РБК вчера в 10:12
Общество

В Тюмени ТРЦ, кафе и рестораны будут закрыты до 30 апреля

В Тюменской области продлили ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 30 апреля.
АиФ Тюмень 02:15
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК 08 апреля в 08:00
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
Авто

Haval готовит замену рамному внедорожнику Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который станет заменой нынешнему Hover H5.
Автоновости дня вчера в 05:34
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
SMINEWS 03:02
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
РИА Новости 03:09
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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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