Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и на территории Польши.

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета «Ту-154М» в Смоленске. Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения.

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

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