Происшествия
ИзвестияСК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске
Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета «Ту-154М» в Смоленске. Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения.
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Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и на территории Польши.
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Авто
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Экономика
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Общество
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Политика
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Экономика
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Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны для больных коронавирусом
Экономика
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По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
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Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
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Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Экономика
Назван срок восстановления экономики России
В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Общество
Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
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Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
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Общество
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Происшествия
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Власти города Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления дачных участков.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Космос
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NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны.