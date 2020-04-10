Происшествия

ИзвестияИзвестияСК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета «Ту-154М» в Смоленске. Версия о возможном взрыве на борту самолета не нашла подтверждения.
Читать в источнике
Комментировать12
Светлана Петренко
Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и на территории Польши.
— Светлана ПетренкоLenta.ru 00:59

Подробнее о событии

СК России открыт к полному взаимодействию с Польшей по расследованию крушения Ту-154

ТАСС01:34

Польша провела более 40 осмотров частей самолета Качиньского

РИА Новости01:28

СК РФ исполнил свыше 40 просьб Польши по крушению Ту-154 Качиньского

РЕН ТВ01:03

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия01:26

Эксперты из Польши согласились с РФ насчет отсутствия взрывчатки на самолете Качиньского

Интерфакс01:20

Эксперты не нашли следов взрывчатки на разбившемся в 2010 году ТУ-154

News.ru01:28

Раскрыты подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском

Lenta.ru00:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Футбол

Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года.
Чемпионат вчера в 15:15
Общество

На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом

За все время в регионе зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. 9 человек выздоровели, один скончался.
АТВмедиа 01:30
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК 08 апреля в 08:00
Авто

Volkswagen отказался от укороченного Volkswagen Polo

Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Автоновости дня 08 апреля в 05:48
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 14:54
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° вчера в 07:02
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Эхо Москвы 08 апреля в 18:05
Политика

Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских медиков

Украинцы, проживающие в Италии, требуют от властей страны рассказать об «истинных» целях российских медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
Что происходит вчера в 09:13
Энергетика

Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей

Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
ПРАЙМ вчера в 22:31
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны для больных коронавирусом

Ugpressa.ru вчера в 15:32
Экономика

РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей

По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
ТАСС 08 апреля в 02:53
Экономика

Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
РБК вчера в 23:00
Культура

Библиотеки, театры и музеи Хакасии ушли на YouTube

На площадке будут представлены лучшие спектакли и концерты, творческие номера хореографических коллективов центра народного творчества имени Кадышева, лекции работников библиотек, экскурсии и уроки в краеведческом музее имени Кызласова.
Новая Хакасия.Online 01:25
Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:59
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Общество

Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Напомним, накануне диагноз подтвердился сразу у четырех человек. Они изолированы в инфекционные стационары, получают лечение.
Кузбасс 00:27
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит вчера в 00:22
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Общество

Роспотребнадзор назвал ношение маски профилактикой коронавируса

Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.
ФАН 00:50
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Происшествия

Режим ЧС введен в хакасском городе Абазе из-за паводка

Власти города Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления дачных участков.
Известия 01:33
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Космос

NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп

NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны.
Pravda.Ru вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Светлана Петренко
Молдавская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное