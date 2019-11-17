Общество

ИзвестияИзвестияСК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Читать в источнике
Комментировать260
с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) продолжает расследовать 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, сообщается на сайте
 комитета.
Коммерсантъ07:31

Подробнее о событии

СМИ назвали должности обвиняемых в хищениях на Восточном

Известия09:46

В СКР заявили о расследовании 12 уголовных дел по строительству «Восточного»

Интерфакс06:33

Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном

РБК07:37

СК направил в суд дела по хищениям на Восточном

Газета.Ru08:32

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

RT на русском06:38

Источник: все обвиняемые в хищениях на Восточном были менеджерами Спецстроя

ТАСС08:54

СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на «Восточном»

РИА Новости06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Вашингтон
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

РИА Новости 09:26
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Известия вчера в 23:58
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят попал в десятку

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в итоговой гонке Гран-при Бразилии — двадцатом этапе серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».
Нева Спорт 14:01
Футбол

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
ProstoProSport 08:04
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Кино

В Туле прошел кинофестиваль коротких фильмов «Шорты»

16 ноября в атриуме Тульского кремля прошло торжественное награждение победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов "Шорты".
Тульская пресса 08:42
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
Общество

Хакер взломал сеть Wi-fi в Сапсане за 20 минут по пути из Петербурга

Пользователь «Хабра» keklick1337 написал, как взломал wi-fi поезда «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву и получил доступ к данным всех пользователей.
МР7.ру 12:13
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов

Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток 04:02
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Известия 15 ноября в 01:03
Политика

В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах

С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
RT на русском 00:26
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Происшествия

Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Известия 12:21
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева скрывает суровую правду от сына Жанны Фриске

На днях разгорелся новый скандал вокруг двух известных телеведущих Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой.
Российский Диалог 12:28
Футбол

Отбор Евро-2020. Англия разгромила Косово, Болгария победила Чехию

Завершились два матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе A. Англия в гостях со счетом 4:0 обыграла Косово.
Бомбардир.ру 13:54
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Культура

В Санкт-Петербурге завершился VIII Международный культурный форум

В Петербурге завершился Международный культурный форум, который в этот раз собрал 35 тысяч участников из 96 стран мира.
Россия – Культура 12:11
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science 15 ноября в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное