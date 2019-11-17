Общество
ИзвестияСК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) продолжает расследовать 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, сообщается на сайте комитета.Коммерсантъ07:31
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