Общество

ИзвестияИзвестияСК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) продолжает расследовать 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, сообщается на сайте
 комитета.
Коммерсантъ07:31

Подробнее о событии

В СКР заявили о расследовании 12 уголовных дел по строительству «Восточного»

Интерфакс06:33

Источник: все обвиняемые в хищениях на Восточном были менеджерами Спецстроя

ТАСС08:54

Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном

РБК07:37

СК направил в суд дела по хищениям на Восточном

Газета.Ru08:32

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

RT на русском06:38

СМИ назвали должности обвиняемых в хищениях на Восточном

Известия09:46

СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на Восточном

РИА Новости06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Автоспорт

Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии

RT на русском 15:27
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Политика

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
РИА Новости 05:18
Армия и оружие

СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

Коммерсантъ 15:15
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

Газета.Ru 14:17
Политика

СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля

Уточняется, что встреча состоялась через два месяца после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери.
News.ru 12:40
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Футбол

Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Чемпионат 14:17
Политика

ЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия 13:53
Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

РИА Новости 12:46
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Тамбовом

Известия 14:39
Происшествия

В Липецкой области два человека погибли при пожаре

«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Известия 14:15
Футбол

Драка между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ

ТАСС 10:41
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Политика

Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Газета.Ru 13:54
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ возле университета

РБК 00:36
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии в отборе на Евро-2020

Сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии в выездном матче десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 10:57
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат 09:45
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru 10:14
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное