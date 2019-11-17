с чего всё началось

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

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