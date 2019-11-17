Общество

ИзвестияИзвестияСК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Читать в источнике
Комментировать183
с чего всё началось
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила
 официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия06:21

Подробнее о событии

Источник: все обвиняемые в хищениях на Восточном были менеджерами Спецстроя

ТАСС08:54

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Известия06:21

СК направил в суд дела по хищениям на Восточном

Газета.Ru08:32

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

RT на русском06:38

В СКР заявили о расследовании 12 уголовных дел по строительству «Восточного»

Интерфакс06:33

Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном

РБК07:37

СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на «Восточном»

РИА Новости06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Общество

Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше

Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.
Политическая Экспертиза вчера в 20:37
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Наука

От депрессии поможет йога и дыхательные практики

От депрессии помогут избавиться дыхательные упражнения и йога.
Толк 15 ноября в 15:12
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Политика

У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство

Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Life.ru 08:52
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Шоу-бизнес

У актера Александра Носика пропала мама

75-летняя мама звезды сериалов "Возвращение Мухтара" и "Знахарь" Александра Носика вышла на прогулку с сиделкой, но пока та отвлеклась на собаку, женщина бесследно исчезла.
Комсомольская правда 15 ноября в 07:30
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском вчера в 04:11
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве офицера полиции протестующими в Иране

В городе Керманшах на западе Ирана офицер полиции был убит в ходе столкновений с протестующими против роста цен на топливо.
Известия 07:03
Футбол

Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
РБК 07:44
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила сердца интернет-пользователей, исполнив кавер на знаменитую песню рок-группы Nirvana "In Bloom".
Комсомольская правда 02:52
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
RT на русском 09:19
Общество

Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли

Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону высказал свое мнение по поводу выступления резидента Comedy Club Павла Воли, сообщается в Instagram девушки.
Rostov gazeta 02:55
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»

Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Пятый канал вчера в 16:01
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент

Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

РБК 09:18
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Футбол

«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу

Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле».
Рамблер 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное