с чего всё началось

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Общество Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Политика Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.

Политика Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.

Происшествия Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Шоу-бизнес У актера Александра Носика пропала мама 75-летняя мама звезды сериалов "Возвращение Мухтара" и "Знахарь" Александра Носика вышла на прогулку с сиделкой, но пока та отвлеклась на собаку, женщина бесследно исчезла.

Происшествия СМИ сообщили об убийстве офицера полиции протестующими в Иране В городе Керманшах на западе Ирана офицер полиции был убит в ходе столкновений с протестующими против роста цен на топливо.

Общество Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила сердца интернет-пользователей, исполнив кавер на знаменитую песню рок-группы Nirvana "In Bloom".

Происшествия Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье 14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.

Общество Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону высказал свое мнение по поводу выступления резидента Comedy Club Павла Воли, сообщается в Instagram девушки.