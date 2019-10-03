с чего всё началось

Московские следователи подключились к расследованию обстоятельств группового издевательства школьников над одноклассником на юго-западе Москвы. Об этом сообщает представитель Следственного комитета о Москве Юлия Иванова.

СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником

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