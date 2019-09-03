с чего всё началось

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве.

СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

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