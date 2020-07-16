Происшествия
МР7.руСК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю
Следственный комитет назначил экспертизу. Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки.
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Следственный комитет Санкт-Петербурга в рамках доследственной проверки назначил экспертизу в связи с инцидентом на избирательном участке, в результате которого пострадал журналист Медиазоны Давид Френкель. Об этом Znak.com сообщил источник, знакомый с ходом проверки.Znak.comвчера в 11:42
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Следком Петербурга проведёт экспертизу, чтобы выяснить, как журналисту Френкелю сломали руку
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Znak.com: СК заказал экспертизу «механизма», как журналист Френкель получил перелом руки
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