Происшествия

МР7.руМР7.руСК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю

Следственный комитет назначил экспертизу. Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки.
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с чего всё началось

СК заказал экспертизу, чтобы выяснить, мог ли полицейский сломать руку журналисту Френкелю

Следственный комитет Санкт-Петербурга в рамках доследственной проверки назначил экспертизу в связи с инцидентом на избирательном участке, в результате которого пострадал журналист Медиазоны Давид Френкель. Об этом Znak.com сообщил источник, знакомый с ходом проверки.
Znak.comвчера в 11:42

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Следком Петербурга проведёт экспертизу, чтобы выяснить, как журналисту Френкелю сломали руку

Neva.Todayвчера в 22:53

СМИ: СК Петербурга назначил экспертизу, чтобы понять, из-за чего Френкель сломал руку

Росбалтвчера в 12:14

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АБНвчера в 15:59

Znak.com: СК заказал экспертизу «механизма», как журналист Френкель получил перелом руки

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МР7.рувчера в 12:59

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Piter.tvвчера в 16:23

СК заказал экспертизу, чтобы выяснить, мог ли полицейский сломать руку журналисту Френкелю

Znak.comвчера в 11:42
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