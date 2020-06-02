с чего всё началось

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. Следователи завели уголовное дело по статье 205 УК России по факту подготовки к совершению террористического акта.

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

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