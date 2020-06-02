Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. Следователи завели уголовное дело по статье 205 УК России по факту подготовки к совершению террористического акта.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК России по факту приготовления к совершению террористического акта», — говорится в сообщении
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RT на русском09:37

Подробнее о событии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

РБК10:43

В Чувашии ищут причастных к подготовке теракта

Правда ПФО10:33

В Новочебоксарске готовился террористический акт, найдено взрывное устройство

PRO Город Чебоксары09:00

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

РИА Новости09:24

Чувашские силовики предотвратили теракт в Новочебоксарске

Мой город Чебоксары09:11

В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами

ТАСС10:00

В Чувашии предотвращен теракт

Московский Комсомолец09:35
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
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Наука

Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире

Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:21
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
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Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

REGNUM вчера в 06:48
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Экономика

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
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Общество

Роспотребнадзор заранее отменил туристический сезон в Петербурге

Руководитель петербургского Роспотребнадзора, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова назвала город «категорически не готовым» к снятию ограничений.
Московский Комсомолец 12:49
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ЖКХ

В Москве заработал сервис с графиком отключения воды

В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
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Гаджеты

Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах

Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11.
News.ru 06:31
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
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Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра

Российская газета 09:11
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Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
12
Общество

Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью

Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
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Здоровье

В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков

За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
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Армия и оружие

Путин утвердил условия использования Россией ядерного оружия

Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:25
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Биатлон

В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Политика

ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Армия и оружие

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
1
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Авто

Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок 09:04
Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
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Гаджеты

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Игры

С сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году

Журналисты обратили внимание, что с сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году.
Ferra 12:09
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