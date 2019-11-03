с чего всё началось

Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Полицией объявлен план "Перехват" - разыскивается подозреваемый, предположительно скрывшийся на машине.

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Шоу-бизнес Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Политика Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.

Единоборства Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Политика WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Технологии Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ Научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой ядер для мобильных процессоров Samsung, располагается в городе Остин штата Техас.

Экономика Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Политика Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Шоу-бизнес Новый муж Собчак снял обручальное кольцо Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили в Италии. Режиссер был без обручального кольца.

Наука В опухолях головы и шеи нашли генетические «супервключатели» По итогам было обнаружено 159 альтернативно метилированных суперэнхансеров, регулирующих работу 150 генов, или 211 пар суперэнхансер—ген. Большинство суперэнхансеров оказалось метилировано излишне и регулируемые ими гены были малоактивны.

Общество Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.

Наука Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Экономика В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.