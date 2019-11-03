Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Полицией объявлен план "Перехват" - разыскивается подозреваемый, предположительно скрывшийся на машине.
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Светлана Петренко
Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
— Светлана ПетренкоRT на русском 04:43
с чего всё началось
«В целях оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК России», — также отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте
 ведомства.
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