с чего всё началось

Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Полицией объявлен план "Перехват" - разыскивается подозреваемый, предположительно скрывшийся на машине.

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Космос Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.

Политика Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора "Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.

Музыка Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps: / / t.co / 2YL9zhCflN pic.twitter.com / X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@ MCRofficial) October 31, 2019 Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году, а в мае 2013 музыканты объявили о распаде коллектива.

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Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

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