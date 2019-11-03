Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Читать в источнике
Комментировать177
Светлана Петренко
Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
— Светлана ПетренкоRT на русском 04:43
с чего всё началось
«В целях оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК России», — также отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте
 ведомства.
Известия04:00

Подробнее о событии

Дело об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии передали в центральный аппарат СКР

Коммерсантъ05:10

В СК заявили о прогрессе в деле об убийстве сотрудника МВД Ингушетии

РБК04:44

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

РИА Новости04:15

Дело об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии передали в центральный аппарат СК

ТАСС04:15

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

RT на русском04:43

СК заявил о серьезном прогрессе в раскрытии убийства главы ЦПЭ Ингушетии

Известия04:00

Специалисты центрального аппарата СКР помогут расследовать убийство начальника ЦПЭ Ингушетии

Интерфакс00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.
Политика Сегодня 05:23
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Авто

Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan

Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс 31 октября в 02:39
Футбол

«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие

В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.
Soccer.ru 08:31
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве

Lenta.ru 09:22
Кино

Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»

На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 22:02
Общество

В Раде призвали наказать националистов за демонтаж барельефа Жукову

Депутат Верховной рады Максим Бужанский осудил демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.
Аргументы и Факты 05:08
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся во Франции

Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 17:32
Общество

Во Франции из-за шторма без электричества остались 140 тысяч домов

В результате шторма «Амели» во Франции без электричества остались 140 тыс. домов. Об этом сообщает обслуживающая компания Enedis.
RT на русском 06:23
Политика

Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США

Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Хоккей

«Металлург» обыграл «Сибирь» и прервал победную серию соперника

Чемпионат 09:16
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Происшествия

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Футбол

Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Теннис

Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Футбол

Моуринью провел встречу с представителями «Арсенала»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел встречу с директором «Арсенала» Раулем Санлехи.
Sportbox.RU 05:51
Политика

Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года.
РБК 04:15
Общество

Кристина Асмус потребует компенсацию за своё фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус намерена взыскать компенсацию за моральный ущерб с предпринимателей, самовольно разместивших её фото на надгробной плите с целью рекламы.
News.ru 01 ноября в 08:55
Хоккей

«Салават» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

Горобзор.ру 09:11
ещё по теме
Главное