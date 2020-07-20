с чего всё началось

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ «Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.

Политика Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список". 2,7K

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 42

Шоу-бизнес Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джони Деппа, сообщает BBC.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Авто Компания Toyota презентовала обновленный логотип Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип. 35

Политика Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям Врио губернатора Хабаровской области Михаил Дегтярев по прилету в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы. 2

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 11

Общество В Тульской области скончались пять пациентов с коронавирусом Пять пациентов с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. 768