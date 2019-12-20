Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВторой раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Читать в источнике
Комментировать1253
Светлана Петренко
СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.
— Светлана ПетренкоФедералПресс 13:18

Подробнее о событии

СК сообщил о втором погибшем при стрельбе у здания ФСБ

РИА Новости15:49

Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

ТАСС10:48

Пострадавший при стрельбе на Лубянке правоохранитель скончался в больнице

РИАМО10:54

Кто навел ужас на Лубянку

Коммерсантъ13:56

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Интерфакс10:36

СК: Двое правоохранителей погибли при стрельбе у здания ФСБ, еще пять человек пострадали

Агентство Москва10:30

Следователи сообщили о втором погибшем при стрельбе на Лубянке силовике

РБК10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика

В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа

Россия и Украина подписали сбалансированный протокол по транзиту газа через украинскую территорию, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
RT на русском 14:43
Происшествия

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Lenta.ru 12:00
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи» в овертайме

Газета.Ru 14:22
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Lenta.ru вчера в 21:57
Политика

На Украине закрывают все игорные заведения

Как заявил в ходе селекторного совещания глава МВД Арсен Аваков, национальной полиции и фискальной службе кабинетом министров поручено обеспечить закрытие игорных заведений по всей стране.
Газета.Ru 11:14
Космос

Астрономы предложили новый способ поиска внеземной жизни

Исследователи из Массачусетского и Калифорнийского технологических учебных заведений рассказали о новом способе поиска жизни на других неизведанных планет.
Evo-rus.com 14:20
Политика

Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:16
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Санкт-Петербурге

REGNUM 06:56
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Армия и оружие

Узбекистан заменит американские броневики татарстанскими «Тайфунами»

Военные Узбекистана заменят американские броневики MRAP на татарстанские «Тайфуны».
БИЗНЕС Online 18 декабря в 11:38
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 07:16
Культура

Ксения Собчак готовится запустить свое шоу на Первом канале

Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
Актуальные Новости 18 декабря в 10:50
Футбол

Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке

Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Газета.Ru 18 декабря в 22:13
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Salt Mag 09:52
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Экономика

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

Журнал Forbes, подводя итоги года, назвал миллиардеров, которые в этом году по различным причинам значительно потеряли в деньгах.
РБК 15:33
Политика

Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
ИА REX 05:00
Армия и оружие

Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США

Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
ФАН 13:55
Наука

Старейшие в мире деревья найдены в США

В заброшенном карьере, расположенном около американского Каира (Нью-Йорк) международная группа ученых обнаружила самые древние в мире ископаемые останки леса.
Телеканал 360° 14:37
Общество

Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Жена Эрнста вышла в свет с округлившимся животом

Как и многие будущие мамы, девушка нежно прижимала руку к своему животу.
WomanHit.ru вчера в 03:25
Футбол

Микель Артета стал новым главным тренером лондонского «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» объявил о назначении Микеля Артета на пост главного тренера команды.
LiveResult.Ru 09:34
Здоровье

Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях

Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:52
Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
ещё по теме
Главное