Происшествия

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«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
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с чего всё началось
«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
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