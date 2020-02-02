Происшествия
ИзвестияСК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске
«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
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«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском02:33
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