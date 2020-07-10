Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме: ряд участников дела Фургала заявили об угрозах насилием, в отношении одного из них приняты меры госзащиты, сообщил Буртовой (источник «Интерфакса» ранее сообщил, что под госзащиту взят арестованный деловой партнер губернатора Николай Мистрюков).

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

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