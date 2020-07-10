Происшествия
РБКСуд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме: ряд участников дела Фургала заявили об угрозах насилием, в отношении одного из них приняты меры госзащиты, сообщил Буртовой (источник «Интерфакса» ранее сообщил, что под госзащиту взят арестованный деловой партнер губернатора Николай Мистрюков).
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Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Происшествия
Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали
В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
CT news 05:00
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
Газета.Ru 07:19
Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Армия и оружие
НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море
"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.
РИА Новости Крым 01:46
Армия и оружие
За «Панцири» отомстили на «Ястребах»: Турция «зализывает рану» в Ливии
При атаке были ликвидированы зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk, произведенных в Соединенных Штатах и принадлежащие Турции.
Evo-rus.com 07:11
Культура
Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года
Игра выйдет 18 февраля 2021 года, а покупатели на PS4 получат версию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру 07:20
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Наука
На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна
В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что чем меньше спящий человек находится в фазе быстрого сна, тем выше риск его преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.
Evo-rus.com 04:05
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Политика
Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
Политика
Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
Экономика
Фондовые индексы США в основном снизились
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 361,19 пункта (1,39%) - до 25706,09 пункта.
Финмаркет 01:27