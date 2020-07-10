Участники судебного процесса по делу Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, получили несколько угроз и находятся сейчас под госзащитой. Об этом заявил в суде представитель следствия СК РФ.

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

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