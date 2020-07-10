Происшествия

ИА DixiNews // Новости МосквыИА DixiNews // Новости МосквыСК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

Участники судебного процесса по делу Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, получили несколько угроз и находятся сейчас под госзащитой. Об этом заявил в суде представитель следствия СК РФ.
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Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

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Суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала

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В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
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Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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