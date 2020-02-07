Происшествия

REGNUMREGNUMСК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
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с чего всё началось
Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает
 пресс-служба Следственного комитета России.
РБКвчера в 13:28

Подробнее о событии

Названа новая версия катастрофы вертолета депутата Госдумы Хайруллина

Lenta.ru01:44

СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане

Известиявчера в 13:16

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

РИА Новостивчера в 13:35

СК назвал основные версии крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

РБКвчера в 13:28

СКР рассматривает три версии крушения вертолета Хайруллина, возбуждено дело

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:24

СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Татарстане

RT на русскомвчера в 13:23

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Татарстане

ТАССвчера в 14:03
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Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Происшествия

Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

ТАСС 02:09
Происшествия

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В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП. Одноклассники избили 10-летнюю девочку после уроков.
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Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Общество

Эксперт рассказала о пользе кофе

Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
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Армия и оружие

Первый полет Ту-160М показали на видео

Первый полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносеца, показанный на видео, длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 километров.
Lenta.ru 06 февраля в 12:22
Здоровье

Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Эхо Москвы 05 февраля в 17:09
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 06:43
Авто

Tesla отказалась активировать автопилот в Model 3 после перепродажи

После обращения в Tesla владелец получил ответ о том, что компания сожалеет о данной проблеме, но новый владелец автомобиля может сам подключить функции автопилота.
32CARS.ru вчера в 15:56
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
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Кино

Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле

Режиссер Ладж Ли выводит кино за рамки жанрового повествования и в какой-то момент передает слово чернокожим обитателям окраин, тем самым "отверженным", умудряясь говорить о проблемах мультикультурализма спокойно, внятно и без истерики, — что к 2020 году стало особенной редкостью.
Lenta.ru 06 февраля в 16:02
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины

В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.
РБК вчера в 16:50
Культура

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской

Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Bimru.ru вчера в 11:06
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
Армия и оружие

США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05 февраля в 07:24
Происшествия

Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

Коммерсантъ Казань вчера в 11:16
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

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Экс-тренер «Динамо» Юрий Никифоров подтвердил, что летом 2019 года Роман Еременко мог перейти в состав бело-голубых.
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Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:06
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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