Происшествия
REGNUMСК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.РБКвчера в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
СКР рассматривает три версии крушения вертолета Хайруллина, возбуждено дело
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:24
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Происшествия
В Екатеринбурге 10-летние девочки избили одноклассницу
В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП. Одноклассники избили 10-летнюю девочку после уроков.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Общество
Эксперт рассказала о пользе кофе
Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Армия и оружие
Первый полет Ту-160М показали на видео
Первый полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносеца, показанный на видео, длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 километров.
Здоровье
Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек
С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Авто
Tesla отказалась активировать автопилот в Model 3 после перепродажи
После обращения в Tesla владелец получил ответ о том, что компания сожалеет о данной проблеме, но новый владелец автомобиля может сам подключить функции автопилота.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Кино
Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле
Режиссер Ладж Ли выводит кино за рамки жанрового повествования и в какой-то момент передает слово чернокожим обитателям окраин, тем самым "отверженным", умудряясь говорить о проблемах мультикультурализма спокойно, внятно и без истерики, — что к 2020 году стало особенной редкостью.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины
В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской
Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Армия и оружие
США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Происшествия
Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Футбол
Юрий Никифоров: Летом Еременко был готов перейти в «Динамо»
Экс-тренер «Динамо» Юрий Никифоров подтвердил, что летом 2019 года Роман Еременко мог перейти в состав бело-голубых.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.