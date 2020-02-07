Происшествия
REGNUMСК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
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с чего всё началось
Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.РБКвчера в 13:28
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Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
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