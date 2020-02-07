Происшествия

REGNUMREGNUMСК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
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с чего всё началось
Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает
 пресс-служба Следственного комитета России.
РБКвчера в 13:28

Подробнее о событии

Полет вертолета Хайруллина был согласован – прокуратура

БИЗНЕС Online03:16

Полет вертолета, потерпевшего крушение в Татарстане, предварительно, был согласован

ТАСС03:03

СК назвал основные версии крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

РБКвчера в 13:28

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

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СКР назвал основные версии крушения вертолета с Хайруллиным

Московский Комсомолецвчера в 20:04

СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Татарстане

RT на русскомвчера в 13:23

СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане

Известиявчера в 13:16
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Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

BFM.ru 01:46
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ вчера в 20:07
Космос

Учёные придумали, как хоронить первых колонизаторов на Марсе

Учёные объединились с дизайнерами, чтобы придумать, как хоронить первых колонистов на Марсе.
Ferra вчера в 08:07
Экономика

В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
RT на русском вчера в 05:48
Экономика

Россия и Белоруссия продолжат переговоры

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ФедералПресс вчера в 14:26
Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск вчера в 10:32
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
EastRussia 06 февраля в 18:36
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
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Космос

Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры

Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
AstroNews.ru 06 февраля в 21:20
Фигурное катание

Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
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Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов

Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов.
РИА Новости вчера в 19:21
Космос

Химическая таблица может пополниться «космическими» элементами

Элементы, найденные в космосе, могут пополнить периодическую химическую таблицу, заявил академик Юрий Оганесян, являющийся научным руководителем лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований.
Экономика сегодня 00:37
Футбол

Форвард «Арсенала» Тудорие отдан в аренду в румынский «Волунтари»

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Армия и оружие

В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами

ТАСС 06 февраля в 11:41
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Представили Hyundai Creta второго поколения

Hyundai Creta второго поколения оснащена 1,5-литровым дизельным мотором. Коробки передач - шестиступенчатые автоматические и механические.
RuNews24.ru 03:03
Шоу-бизнес

Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Политика

Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы

Экс-вице-премьеру Алексею Гордееву будет передан мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и он займет пост вице-спикера палаты.
Инфорос вчера в 02:32
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
РИА Новости вчера в 07:09
Общество

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Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
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Фадеев записал «Гугушу» на русском языке

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Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Известия вчера в 23:29
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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