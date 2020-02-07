с чего всё началось

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.

Экономика Россия и Белоруссия продолжат переговоры Вице-премьер отметил, что Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на полностью коммерческих условиях, без каких-либо скидок, сообщает «Regnum».

Общество Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Кино «Хищные птицы» вышли в российский прокат С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Космос Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.

Космос Химическая таблица может пополниться «космическими» элементами Элементы, найденные в космосе, могут пополнить периодическую химическую таблицу, заявил академик Юрий Оганесян, являющийся научным руководителем лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований.

Авто Представили Hyundai Creta второго поколения Hyundai Creta второго поколения оснащена 1,5-литровым дизельным мотором. Коробки передач - шестиступенчатые автоматические и механические.

Политика Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы Экс-вице-премьеру Алексею Гордееву будет передан мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и он займет пост вице-спикера палаты.

Общество Эксперт рассказала о пользе кофе Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.