Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСКР создал рабочую группу для выявления фейков о коронавирусе

Следственный комитет России (СКР) создал рабочую группу для выявления в мессенджерах фейков о заболевших в России коронавирусом, чтобы предупредить возникновение паники. Ранее удалить ложную информацию о COVID-19 из СМИ и соцсетей требовали в Роскомнадзоре и Генеральной прокуратуре.
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с чего всё началось
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении
 официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском04:35

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СКР создал рабочую группу для выявления фейков о коронавирусе

Коммерсантъ05:58

В Следственном комитете России создана группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе

Эхо Москвы06:32

СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе

РИА Новости04:21

СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете

RT на русском04:35

СК создал рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе

ТАСС04:22

В СКР создали рабочую группу для борьбы с интернет-фейками о коронавирусе

Известия04:41

СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Интерфакс04:18
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Общество

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
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BFM.ru 00:29
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Evo-rus.com 24 марта в 03:55
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Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом

Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
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Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда 11:40
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На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

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За последние 10 дней еще 10 брендов повысили цены на автомобили

Эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен за последние 10 дней* зафиксировали рост стоимости автомобилей у 10 марок из 52 официально представленных на российском рынке.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

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ТАСС вчера в 02:55
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

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Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
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Британские проститутки просят признать их пострадавшими из-за COVID-19

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Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
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Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
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Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
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Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома

Около 100 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дома, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 12:36
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Здоровье

В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47

Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 13:34
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Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Политика

Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ

Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.
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Общество

В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины

Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Новости Колпино и Колпинского района 10:00
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
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