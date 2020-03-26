Коронавирус
Аргументы и ФактыСК создал рабочую группу против распространения фейков о коронавирусе
Следственный комитет России по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина создал рабочую группу, которая будет выявлять в мессенджерах фейки о заболевших коронавирусом в РФ, чтобы предупредить панику. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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с чего всё началось
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.RT на русском04:35
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