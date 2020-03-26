Коронавирус
Повестка дняВ СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе
Как сообщает пресс-служба ведомства, группа была создана по указу главы СКР Александра Бастрыкина, а ее деятельность направлена на выявление фактов (в том числе в социальных сетях и мессенджерах) распространения заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России и иных недостоверных сведений, «способствующих паническим настроениям».
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с чего всё началось
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.RT на русском04:35
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