Коронавирус

Повестка дняПовестка дняВ СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

Как сообщает пресс-служба ведомства, группа была создана по указу главы СКР Александра Бастрыкина, а ее деятельность направлена на выявление фактов (в том числе в социальных сетях и мессенджерах) распространения заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России и иных недостоверных сведений, «способствующих паническим настроениям».
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с чего всё началось
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении
 официального представителя ведомства Светланы Петренко.
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