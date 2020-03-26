с чего всё началось

Как сообщает пресс-служба ведомства, группа была создана по указу главы СКР Александра Бастрыкина, а ее деятельность направлена на выявление фактов (в том числе в социальных сетях и мессенджерах) распространения заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России и иных недостоверных сведений, «способствующих паническим настроениям».

В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

Общество Рост безработицы в США побил все рекорды Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.

Политика Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Общество В России введут штрафы за нарушение правил карантина По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.

Происшествия Россиянин умер на Кубе от коронавируса Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

Экономика Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года «Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Общество Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.