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Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства. В СК уже есть специалисты, которые имеют большой опыт расследования экологических преступлений.

СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

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