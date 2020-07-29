Общество

РБКРБКСК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства. В СК уже есть специалисты, которые имеют большой опыт расследования экологических преступлений.
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Светлана Петренко
Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.
— Светлана ПетренкоТАСС 09:49

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