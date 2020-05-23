Происшествия
RT на русскомСК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
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с чего всё началось
Следственный комитет России на своем YouTube-канале выложил видеозапись, на которой запечатлены оперативные съемки обысков и допросов жителей Перми и Казани, подозреваемых в реабилитации нацизма.Газета.Ru11:42
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Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:39
Здоровье
В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом завотделением больницы
В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом заведующая кардиологическим отделением 26-й горбольницы Галина Литвинова.
РЕН ТВ 12:02
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Футбол
Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет
Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske.
Спорт-Экспресс 11:19
Политика
Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей
Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы.
Известия 08:28
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Политика
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости 11:29
Общество
В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом
Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
Регион 64 21 мая в 06:28
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Футбол
«Слуцк» и «Рух» победителя не выявили
"Слуцк" дома не смог обыграть "Рух" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.
Soccer.ru 11:24
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Происшествия
В Киеве задержаны 19 человек после беспорядков у офиса Медведчука
Киев, 23 мая 2020, 18:00 — REGNUM 19 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины городе Киеве.
REGNUM 11:00
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына
Актуальные Новости 05:03
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан вчера в 09:51
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа 11:38
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 02:54
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:48
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия 11:57
Космос
США впервые попытаются передать энергию из космоса на Землю
Американцы попытаются передать электричество из космоса на Землю с помощью автоматического мини-шаттла X-37, запущенного на околоземную орбиту ракетой-носителем Atlas V. Это уже шестой успешный полет «космического самолета».
Вечерний курьер 20 мая в 10:15
Футбол
Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть «Локомотив»
Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву.
Российская газета 11:41
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37