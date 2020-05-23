с чего всё началось

Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Происшествия Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. 168

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.

Политика Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы. 6

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Политика Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале. 2

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Футбол «Слуцк» и «Рух» победителя не выявили "Слуцк" дома не смог обыграть "Рух" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 281

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