с чего всё началось

Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,8K

Общество Илон Маск заявил о любви к русскому языку Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.

Происшествия Захватчик банка в Москве задержан Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства.

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 203

Гаджеты Realme анонсировала новые беспроводные наушники Buds Air Neo 25 мая представители Realme проведут крупное мероприятие, на котором будут анонсированы мобильные устройства Realme X3, X3 Pro Superzoom и X50 Pro Player, а также смарт-телевизор, смарт-часы и новые беспроводные наушники Realme Buds Air Neo. 6

Общество В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам заведующей первым кардиологическим отделением городской больницы №26 Галины Литвиновой, скончавшейся от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 72

Здоровье Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. 384

Общество В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение. 93

Энергетика Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. 17

Экономика Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. 2

Политика Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. 6

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.

Футбол Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».