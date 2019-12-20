Происшествия
Lenta.ruСК раскрыл личность стрелка с Лубянки
Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ.Вечерняя Москва10:35
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Технологии
Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Политика
Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Футбол
Жозе Моуринью: «Я люблю Лэмпарда. Надеюсь, он проиграет в воскресенье»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не испытывает особых эмоций по поводу предстоящей встречи с его бывшим клубом «Челси».
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится смотреть, как играет его команда»
Много раз говорил, но я думаю, что он лучший тренер в мире. То, что он делает со своей командой, невероятно.
Политика
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Экономика
Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
Журнал Forbes, подводя итоги года, назвал миллиардеров, которые в этом году по различным причинам значительно потеряли в деньгах.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Происшествия
В США раскрыли похищение новорожденного спустя 55 лет
В США ФБР раскрыло похищение новорожденного ребенка, появившегося на свет в 1964 году.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Технологии
Apple объявила размер вознаграждений за взлом ее iPhone
Американская компания Apple озвучила сумму вознаграждения за взлом ее iPhone.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске огрызнулась на критику Пригожина
Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в грубой форме ответила журналистам, которые попросили артистку прокомментировать критику Иосифа Пригожина.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.