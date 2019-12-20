Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте
 СК РФ.
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СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

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В стрельбе на Лубянке подозревают 39-летнего жителя Подмосковья

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Происшествия

В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

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