Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.

с чего всё началось

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной. Об этом заявили в пресс-службе Мизулиной.

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