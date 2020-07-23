Общество
RT на русскомСК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной. Об этом заявили в пресс-службе Мизулиной.
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Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.ТАСС04:57
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СК сообщил результаты проверки данных о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Московский Комсомолец05:38
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Интерфакс 08:43
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Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
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REGNUM вчера в 15:47
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Около 50 тысяч москвичей записались на бесплатный ПЦР-тест на COVID-19
Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:05
Общество
«Неуместная ретивость»: Беглов отрекся от увольнений 10% госслужащих
«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — продолжил он.
REGNUM 10:31
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Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
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«Ювентус» сегодня может стать чемпионом Серии А
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РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
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Коммерсантъ 09:42
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Космонавт пропустил развал СССР, находясь на орбите
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Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
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На 23 июля в Алтайском крае у 8 107 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 777 детей.
Kursk.com 02:28
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Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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Общество
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Лезги газет 07:53
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В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений
На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
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Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
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Общество
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
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Российская газета вчера в 12:09
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40