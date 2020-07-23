Общество

RT на русскомRT на русскомСК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной. Об этом заявили в пресс-службе Мизулиной.
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СК подтвердил недостоверность информации о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.
ТАСС04:57

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СК доложил Мизулиной об итоге проверки сообщений о ее двойном гражданстве

РБК07:18

СК подтвердил отсутствие у Мизулиной двойного гражданства

Интерфакс06:04

СК подтвердил недостоверность информации о двойном гражданстве Мизулиной

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Газета.Ru05:35

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РИА Новости05:20

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Lenta.ru05:18

СК сообщил результаты проверки данных о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Московский Комсомолец05:38
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Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

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В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
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Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
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РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд

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Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Мизулина Елена
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации - представитель от исполнительной власти Омской области с 23 сентября 2015 года. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.
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