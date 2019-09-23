Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено. В итоге были установлены лица, причастные к совершению преступления.
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Александр Агеев
Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться… Спрятались в нише с левой стороны. Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван у него - или ножка была сломана, или чего, и завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз.
— Александр Агеев, российский предпринимательРИА Новости 05:14

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Он им верил! Лоза упрекнул криминальный мир в смерти Круга

Национальная служба новостей07:54

Хронология дела об убийстве Михаила Круга

ТАСС07:55

Закрытие дела об убийстве Круга проверит прокуратура

Lenta.ru06:02

СК раскрыл детали убийства Михаила Круга

RT на русском07:55

СК раскрыл личность убийцы Михаила Круга

Известия04:41

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости07:25

Прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Михаила Круга

РБК07:14
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Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Спорт

WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Экономика

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Рассуждая о преимуществах фонда ЧС, Разворотнева заверила, что в отличие от страховых компаний, которые в экстренной ситуации могут вывести деньги в офшоры и объявить банкротство, средства в фонде будут в большей сохранности.
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Экономика

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Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
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Общество

Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы

Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.
Газета.Ru 01:55
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Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

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Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена

Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
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Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

РИА Новости 01:50
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На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы

Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Футбол

Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера

Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
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Марио Балотелли: «Мысли об игре против Роналду меня не впечатляют»

Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия

Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей

Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57
Общество

Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей

Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
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Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Армия и оружие

ВВС Турции провели полет в воздушном пространстве Сирии

ТАСС 07:43
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Культура

Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского

Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb 21 сентября в 07:57
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика

В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47
Политика

Глава МИД Украины: Зеленский везет Трампу «целый список проблем»

Пристайко подчеркнул, что есть «целый список проблем», который украинская сторона планирует обсудить с президентом США.
REGNUM 07:04
Экономика

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Политика

В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети

Кривое-зеркало.ру 07:25
Происшествия

В Ленобласти следователи проводят обыски по делу об убитом рестораторе

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области начали проводить обыски по делу об убийстве скульптора и ресторатора Михаила Долгополова.
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В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
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