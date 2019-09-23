Происшествия
RT на русскомСК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено. В итоге были установлены лица, причастные к совершению преступления.
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Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО
Поправка предлагается за отдельное содержание «осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ)», передает ТАСС сообщение пресс-службы комитета.
Известия 04:30
Происшествия
В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники
Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
ТАСС 02:28
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
В «коммуналку» россиян предложили включить новый платеж
Минфин и Центробанк России предложили создать единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.
Lenta.ru 20 сентября в 05:21
Футбол
Как ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ
ЦСКА в матче десятого тура РПЛ обыграл «Краснодар».
RT на русском 03:08
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Технологии
В России создали SWIR-камеру, способную видеть объекты в тумане и дыму
Вес созданной российскими специалистами камеры коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) для беспилотников составляет всего 100 граммов.
REGNUM 04:37
Игры
PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony
Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
REGNUM 05:19
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Спорт
WADA ускорило процедуру рассмотрения несоответствия РУСАДА
Организация намерена выяснить, с чем связаны изменения в базе данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено рассмотреть по ускоренной программе вопрос несоответствия РУСАДА.
SM News 05:17
Космос
Обречены: за Сатурном обнаружили черную дыру
В Солнечной системе нашли новую угрозу для человечества. Утверждается, что за Сатурном якобы увидели зарождение черной дыры.
Утро.ru 21 сентября в 05:37
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Игры
Сразу шесть игр про Бэтмена бесплатно раздают в Epic Games Store
В коллекцию Batman Arkham входят одноименные игры с подзаголовками Asylum, City и Knight, а в LEGO Batman — The Videogame, DC Super Heroes и Beyond Gotham.
Moi-portal.ru 20 сентября в 07:55
Энергетика
Мировой рынок нефти оказался на грани коллапса
Lenta.ru 03:20
Политика
Парубий заявил, что против него возбудили дело из-за событий в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил, что против него возбудили уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
РЕН ТВ 05:17
Фигурное катание
Трусова побила два мировых рекорда Загитовой на турнире в Братиславе
Sport24.ru 21 сентября в 08:29
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
Известия 02:43
Происшествия
WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Общество
Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке
Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00