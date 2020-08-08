СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
15-летняя девочка умерла в захваченном Среднеуральском женском монастыре на Урале из-за тяжелого заболевания. Причину смерти установил Следственный комитет (СК), передает «Интерфакс» в субботу, 8 августа.В источнике
С чего всё началось
На теле девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре, нашли телесные повреждения
Тело 15-летней девочки, которая умерла 6 августа в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия, сейчас находится на судебно-медицинской экспертизе. Но родители ребенка пытаются отказаться от проведения вскрытия. На теле девочки нашли телесные повреждения.
Екатеринбург Онлайн17:12
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