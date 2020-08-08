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Lenta.ru
Lenta.ru

СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре

15-летняя девочка умерла в захваченном Среднеуральском женском монастыре на Урале из-за тяжелого заболевания. Причину смерти установил Следственный комитет (СК), передает «Интерфакс» в субботу, 8 августа.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

На теле девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре, нашли телесные повреждения

Тело 15-летней девочки, которая умерла 6 августа в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия, сейчас находится на судебно-медицинской экспертизе. Но родители ребенка пытаются отказаться от проведения вскрытия. На теле девочки нашли телесные повреждения.
Екатеринбург Онлайн17:12
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РИА Новости

Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале

РИА Новости07:00
URA.Ru

В СК озвучили причину смерти девочки в монастыре отца Сергия

URA.Ru07:42
Московский Комсомолец

СК назвал причину смерти девочки в уральском монастыре

Московский Комсомолец07:30
Lenta.ru

СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре

Lenta.ru07:21
ТАСС

Экспертиза подтвердила предварительную причину смерти подростка в монастыре на Урале

ТАСС07:00
66.ru

В СК назвали причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре

66.ru06:35
Екатеринбург Онлайн

Стали известны результаты вскрытия тела 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре

Екатеринбург Онлайн06:31

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
66

Онколог назвал основной признак предракового состояния

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМОвчера в 14:47
2

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
2

Украинские военные трижды за сутки открывали огонь по поселкам ДНР

Режим прекращения огня три раза за сутки нарушили подразделения ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донецкой Республике, 8 августа сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна03:12
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