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Lenta.ru
Lenta.ru

СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре

15-летняя девочка умерла в захваченном Среднеуральском женском монастыре на Урале из-за тяжелого заболевания. Причину смерти установил Следственный комитет (СК), передает «Интерфакс» в субботу, 8 августа.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

На теле девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре, нашли телесные повреждения

Тело 15-летней девочки, которая умерла 6 августа в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия, сейчас находится на судебно-медицинской экспертизе. Но родители ребенка пытаются отказаться от проведения вскрытия. На теле девочки нашли телесные повреждения.
Екатеринбург Онлайн17:12
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ТАСС

Экспертиза подтвердила предварительную причину смерти подростка в монастыре на Урале

ТАСС07:00
66.ru

В СК назвали причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре

66.ru06:35
Московский Комсомолец

СК назвал причину смерти девочки в уральском монастыре

Московский Комсомолец07:30
Lenta.ru

СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре

Lenta.ru07:21
РИА Новости

Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале

РИА Новости07:00
URA.Ru

В СК озвучили причину смерти девочки в монастыре отца Сергия

URA.Ru07:42
Екатеринбург Онлайн

Стали известны результаты вскрытия тела 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре

Екатеринбург Онлайн06:31

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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