Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Светлана Петренко
Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
— Светлана ПетренкоZAB.RU 09:00

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СК показал видео с разместившим фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

РБК09:50

Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов

РИА Новости09:04

СКР нашел разместивших фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

РЕН ТВвчера в 20:12

СК РФ установил четырех подозреваемых в публикации нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Национальная служба новостей07:19

СК допросил тех, кто выставил фото фашистов в «Бессмертном полку». Возбуждены дела

URA.Ru07:16

СК возбудил уголовные дела из-за фотографии Гитлера, размещённой в интернете во время акции «Бессмертный полк»

Эхо Москвы08:31

Трое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном

ТАСС08:22
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Наука

«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»

Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор 14 мая в 15:00
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
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Общество

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Футбол

Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона

Газета.Ru 10:16
Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
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Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
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Футбол

В сети появилось фото домашней формы «Реала» на следующий сезон

В сети опубликовано изображение домашней формы мадридского «Реала» на сезон-2020/21.
Sport24.ru 10:16
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
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Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия

У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Политика

США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Lenta.ru 07:05
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Игры

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
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Армия и оружие

Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии

Два самолета с российскими военными вернулись из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, в РФ.
ФАН 07:53
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Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
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Политика

Стало известно о теракте с машиной главы МИД ОАЭ

Машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайян, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби.
Lenta.ru 10:21
Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
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Политика

Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят «нормандский формат»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для консультаций по "нормандскому" (Украина, РФ, Франция, Германия) и "минскому форматам" переговоров по Донбассу, сообщил в субботу офис президента Украины.
РИА Новости 10:10
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Политика

В NASA разочарованы позицией Роскосмоса

В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru 07:59
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Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
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Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Ревизор.ру 14 мая в 13:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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