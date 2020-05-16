Происшествия
Газета.RuСК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
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СК РФ установил четырех подозреваемых в публикации нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Национальная служба новостей07:19
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Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Наука
«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»
Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
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Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
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Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
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Российская газета 04:11
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Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
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В сети появилось фото домашней формы «Реала» на следующий сезон
В сети опубликовано изображение домашней формы мадридского «Реала» на сезон-2020/21.
Sport24.ru 10:16
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
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У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
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Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
Lenta.ru 07:05
Игры
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
Армия и оружие
Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии
Два самолета с российскими военными вернулись из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, в РФ.
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Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Политика
Стало известно о теракте с машиной главы МИД ОАЭ
Машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайян, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби.
Lenta.ru 10:21
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
Политика
Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят «нормандский формат»
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для консультаций по "нормандскому" (Украина, РФ, Франция, Германия) и "минскому форматам" переговоров по Донбассу, сообщил в субботу офис президента Украины.
РИА Новости 10:10
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Политика
В NASA разочарованы позицией Роскосмоса
В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru 07:59
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Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран
Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05