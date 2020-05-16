Происшествия
КоммерсантъУстановлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов
Установлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов Следственный комитет России (СКР) установил первых подозреваемых в размещении фотографий нацистских преступников на сайтах акции «Бессмертный полк». Один из них оказался дважды судимым, в том числе за экстремизм, жителем Ульяновска.
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Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
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Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Происшествия
СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске
В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
РЕН ТВ 02:47
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
Футбол
РФС: сезон РПЛ возобновится с 21 июня
Сезон Тинькофф — РПЛ возобновится 21 июня. Командам будет разрешено делать по пять замен в матче.
Кубань 24 вчера в 07:49
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Автоспорт
В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт
В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.
F1news.ru 07:02
Шоу-бизнес
Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину
Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
Происшествия
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной
Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг в 2015 году, сообщает «Газета.ru».
Пятый канал вчера в 03:05
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции
Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.
Русская Планета 07:08
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Политика
NASA выразило надежду на участие России в соглашении по освоению Луны
NASA опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты не хотят включать Россию в «Соглашения Артемиды» по освоению Луны.
Комсомольская правда 01:05
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11