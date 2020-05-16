Происшествия
Газета.RuСК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
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Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Кино
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом
Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Общество
СК РФ проверяет сведения о невыплате надбавок медикам в регионах
Руководители следственных подразделений СК РФ в регионах продолжают проверки данных о невыплатах компенсаций медикам, работающим с больными коронавирусом.
МИР 24 11:15
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Хоккей
СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Происшествия
Больница Святого Георгия закупит аппараты ИВЛ из Германии
Больница Святого Георгия закупит 84 аппарата ИВЛ из Германии. Об этом в субботу, 16 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Город+ 10:58
Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
Здоровье
Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции
Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 5903 случая заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по числу официально выявленных случаев заражения.
АПН - Нижний Новгород вчера в 04:46
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Экономика
Российские авиакомпании получат только часть обещанной властями помощи
Российские авиакомпании смогут пока рассчитывать только на 70% от выделенной на поддержку отрасли компенсации.
Секрет фирмы 08:21
Общество
В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая
В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
Авто
В России установили новые ограничения на ввоз праворульных машин
В России с 1 июня вступают в силу новые правила ввоза праворульных автомобилей, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:07
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН 11:01
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13