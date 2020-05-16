Происшествия
Газета.RuСК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Читать в источнике
Оценить2,7K
Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи игры GTA V
Популярная игра студии Rockstar – Grand Theft Auto V – временно стала бесплатной в онлайн-магазине Epic Games Store.
Rambler News Service 14 мая в 14:19
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
СК опубликовал видео очной ставки с Анатолием Быковым
Следственный комитет России опубликовал видео показаний свидетелей на очной ставке с Анатолием Быковым.
Российская газета вчера в 09:20
Политика
Названы области, которые могут выйти из состава Украины
Уже в скором времени Украина может лишиться нескольких областей, которые полны решимости получить независимость, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 03:45
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение России и США
Sport24.ru вчера в 04:05
Политика
Роскосмос оказался готов к переговорам с NASA по освоению Луны
«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — отметил Савельев.
Телеканал 360° 07:39
Происшествия
Близ Рио-де-Жанейро в Бразилии в озеро упал НЛО
В Бразилии местные жители стали очевидцами аварии НЛО. Неопознанный летающий объект упал в озеро неподалеку от Рио-де-Жанейро.
Вечерний курьер 13:44
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM 12:52
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ 12:49
Общество
Дрозденко принял решение снова закрыть «Меги» в Ленобласти
Известно, что решение о закрытии "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" было принято из-за несоблюдения санитарных норм владельцами ТЦ. Также речь ведется о посетителях, которые не хотят соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
iReactor 13:41
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге
Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Футбол
Премьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.
Газета.Ru 15:51
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Шоу-бизнес
Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
Дни24 вчера в 08:44
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс 13:04
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн 10:04
Политика
На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Армия и оружие
Польские СМИ рассказали, почему Варшава боится России
В Польше настолько боятся России, что варшавские эксперты принимают – или злонамеренно перевирают – слова о прекращении деловых отношений в ответ на антироссийские санкции за намерение воевать против Польши, что является абсурдом.
ПолитРоссия 12:32
Кино
Фильм «Новые мутанты» выйдет 28 августа
Студия Disney определилась с датой премьеры «Новых мутантов». Это будет 28 августа этого года.
Inc-news.ru 14 мая в 15:45
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru вчера в 06:35
Космос
Астронавты NASA ушли на карантин перед вылетом на Crew Dragon к МКС
Хьюстон, США, 14 мая 2020, 02:09 — REGNUM Экипаж американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в составе астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена начал 13 мая карантин перед полётом к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 13 мая в 19:09
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости вчера в 12:48
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09