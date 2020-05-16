Происшествия
Газета.RuСК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Читать в источнике
Оценить2K
Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Как сообщает сайт kp.ru, правительство сегодня также объяснило, как они будут рассчитывать дополнительные выплаты врачам за борьбу с коронавирусом и какие эксперты будут учитывать при назначении денег врачам.
Evo-rus.com 13:26
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Экономика
«Роснефть» в 1 квартале получила убыток в размере 156 млрд рублей
"Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).
Finam.Ru вчера в 03:07
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости вчера в 00:06
Здоровье
Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
Напомним, Владимир Путин 8 апреля дал поручение организовать выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, начиная с апреля.
Московский Комсомолец 11:55
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Политика
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
АМИТЕЛ вчера в 10:09
Гаджеты
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру 10:47
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске
Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости 06:16
Происшествия
Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга
Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге.
ФАН 13:10
Музыка
Завтра пройдет финал онлайн-конкурса «Евровидение»
Вечерние Челны вчера в 06:43
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
Футбол
Холанд забил первый гол в Бундеслиге после возобновления сезона
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал автором первого забитого мяча в чемпионате Германии после возобновления сезона.
Российская газета 11:03
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Футбол
Неймар проявляет усердие в Бразилии
В интервью Sport.es Неймар сказал, что усердно занимается в Бразилии.
ProstoProSport 13:16
Шоу-бизнес
Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия
Как сообщает Петр Чумаков, от Петра Чернышева он узнал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому семья пока не торопится с новыми радикальными способами лечения.
Bimru.ru вчера в 06:05
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ вчера в 19:58