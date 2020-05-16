Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.

Общество На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат Как сообщает сайт kp.ru, правительство сегодня также объяснило, как они будут рассчитывать дополнительные выплаты врачам за борьбу с коронавирусом и какие эксперты будут учитывать при назначении денег врачам. 5

Экономика «Роснефть» в 1 квартале получила убыток в размере 156 млрд рублей "Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу). 19

Политика Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник. 8

Здоровье Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги Напомним, Владимир Путин 8 апреля дал поручение организовать выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, начиная с апреля.

Политика Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК. 4K

Общество Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ. 20

Космос Возможность образования жизни на Марсе опровергли Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус". 3

Футбол Холанд забил первый гол в Бундеслиге после возобновления сезона Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал автором первого забитого мяча в чемпионате Германии после возобновления сезона.

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 999

Футбол Неймар проявляет усердие в Бразилии В интервью Sport.es Неймар сказал, что усердно занимается в Бразилии.

Шоу-бизнес Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия Как сообщает Петр Чумаков, от Петра Чернышева он узнал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому семья пока не торопится с новыми радикальными способами лечения. 32

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 597