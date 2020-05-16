Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Светлана Петренко
Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
— Светлана ПетренкоZAB.RU 09:00

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