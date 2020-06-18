В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. Она сказала, что погибли двое взрослых и двое детей.

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

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