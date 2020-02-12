Происшествия

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Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности. Об этом 12 февраля сообщает РЕН ТВ.
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СКР подтвердил увольнение следователя, отмечавшего повышение под возгласы «АУЕ!»

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Источник: тюменский следователь, который отмечал повышение под воровские лозунги, уволен

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Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»

Новости Тюмени 72.ru06:33
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Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
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Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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По словам Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба.
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В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

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«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов

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Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
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