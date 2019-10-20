Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСК: в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе Красноярского края были разрушены две дамбы, а не одна, передает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК региона. Ранее сообщалось о разрушении одной дамбы технологического водоема золотодобывающей артели у поселка Щетинкино Курагинского района.
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с чего всё началось

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.
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