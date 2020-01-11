Происшествия
РИА НовостиСК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
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Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ираном за сбитый самолет
В Совете Федерации считают, что признание Ираном вины в крушении украинского самолета должно закрыть этот трагический инцидент.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Политика
Путин выступил за бессрочный закон о статусе Донбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Общество
Акция протеста в Париже закончилась беспорядками
В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы произошли беспорядки.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Космос
В NASA подготовили первых астронавтов для лунного проекта «Артемида»
Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».
Политика
США назвали причиной крушения украинского Boeing «безрассудство Ирана»
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
Аэропорт Шереметьево показал фото новых курилок
Всего же в начале года планируется оборудовать 14 курилок на территории аэропорта.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Футбол
Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Политика
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авто
В России начали действовать изменения для автомобилистов
В 2020 году российских автовладельцев ждет много важных законодательных изменений.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Политика
Британия планирует отметить Brexit санкциями против России
Депутат: Британия «всегда будет гадить» России По версии издания, с помощью нового механизма МИД хочет показать, что после выхода из ЕС Великобритания будет играть серьезную роль на мировой арене.