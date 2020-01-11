Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
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Жестокий отчим избивал 4-летнего мальчика в Омске: возбуждено дело

РИА ОмскИнформ05:58

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

РИА Новости05:11

Уши порваны, весь в кровоподтёках: в Омске — новый случай жёсткого истязания маленького ребёнка

Om1.ru02:38

В Омске мать и отчима подозревают в издевательствах над четырёхлетним ребёнком

НГС5504:32

Синяки под глазами, порваны уши. Новый случай истязания ребенка в Омской области

Город55.ру03:48

В Омске отчим жестоко истязал пасынка: у 4-летнего малыша порваны уши

РИА СуперОмск05:10

В Омске расследуется дело об истязании 4-летнего ребёнка

12 Канал Омсквчера в 08:47
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В Совфеде прокомментировали признание вины Ираном за сбитый самолет

В Совете Федерации считают, что признание Ираном вины в крушении украинского самолета должно закрыть этот трагический инцидент.
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Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
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Путин выступил за бессрочный закон о статусе Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса.
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Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
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Политика

На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Lenta.ru 07:34
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
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Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
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Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
РИА Новости 10:51
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

BFM.ru 09:37
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
Общество

Акция протеста в Париже закончилась беспорядками

В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы произошли беспорядки.
BFM.ru 10:09
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
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Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

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Общество

Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»

Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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Космос

В NASA подготовили первых астронавтов для лунного проекта «Артемида»

Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».
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США назвали причиной крушения украинского Boeing «безрассудство Ирана»

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Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
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Общество

Аэропорт Шереметьево показал фото новых курилок

Всего же в начале года планируется оборудовать 14 курилок на территории аэропорта.
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Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском вчера в 08:54
Футбол

Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.
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Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

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Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
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Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А

RT на русском 10:55
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК 05:37
Авто

В России начали действовать изменения для автомобилистов

В 2020 году российских автовладельцев ждет много важных законодательных изменений.
Автоновости дня вчера в 23:25
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В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
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Британия планирует отметить Brexit санкциями против России

Депутат: Британия «всегда будет гадить» России По версии издания, с помощью нового механизма МИД хочет показать, что после выхода из ЕС Великобритания будет играть серьезную роль на мировой арене.
Infox.ru вчера в 06:00
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